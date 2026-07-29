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Made in Bangladesh

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 6vom 29.07.2026
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Folge 6: Made in Bangladesh

44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Nach einer durchfeierten Nacht in Leipzig ist Aynin wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Freundin Olivia ist außer sich vor Sorge. Dann der Schock: Aynin wird verdächtigt, in einen Mordfall verwickelt zu sein. Überzeugt von der Unschuld ihrer Freundin, beginnt Olivia, Nachforschungen anzustellen. Ihre Suche nach Antworten führt sie zu einem Familienunternehmen und auf die Spur eines lange zurückliegenden Brandes in Bangladesch.

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