SOKO Leipzig
Folge 14: Aus Liebe
45 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Eine Mutter tötet ihr Kind und sich selbst - so scheint es zunächst. Doch je tiefer die SOKO gräbt, desto mehr Risse zeigen sich im Bild der Tragödie: ein Erbstreit, eine mögliche Affäre, Zweifel am Tatablauf. Während Ina beruflich mit der grausamen Wahrheit ringt, erlebt sie privat ein unerwartetes Hoch - und bringt den entscheidenden Stein ins Rollen, der zur Aufklärung des Falls führt.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH