Soko Linz (3/10): Die letzte Ruhe
Soko Linz Staffel 4
Folge 3: Soko Linz (3/10): Die letzte Ruhe
Ein Toter im Mariendom: Wenn der Himmelvater nicht aufpasst, kann es passieren, dass die Mesnerin und ein charmanter Billig-Bestatter unter Verdacht geraten. Ein ungewöhnlicher Fall für das Ermittler-Team. Inhalt: Lukas Bartl, 26, Bestatter und Sohn vom Chef eines Linzer Bestattungsunternehmens wird tot im Mariendom gefunden: erschlagen von einem Kerzenständer. War es die Mesnerin vom Dom, Maria Völck? Oder Elias Rezac, ein charmanter Billig-Bestatter, dem die Mesnerin unter der Hand neue Kundschaft zugespielt hat? Haben die Videos, in denen Lukas Bartl auf Social Media seinen Beruf vorstellt und den Tod auf ungewohnte Weise näherbringt, etwas mit seinem eigenen Tod zu tun? Da machen Joe und Biggi eine ungeheuerliche Entdeckung: Markus Bartl, der Vater des Opfers, hat eine Leiche verschwinden lassen. Ist ihm sein Sohn auf die Schliche gekommen? Musste Lukas Bartl deshalb sterben? Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichlwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Miriam Hie (Yara Nejem) Michael Pink (Tom Tossauer) Michael Edlinger (Walter Obergschwendter), Ferry Öllinger (Markus Bartl), Doris Hindinger (Maria Völck), Lukas Stöger (Elias Rezac), Grazyna Dylag (Judith Ohmayer), Max Jellinek (Lukas Bartl) u.a. Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Nicola Dörper Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions
