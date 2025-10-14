Soko Linz (4/10): Flieger, grüß mir die SonneJetzt kostenlos streamen
Soko Linz Staffel 4
Folge 4: Soko Linz (4/10): Flieger, grüß mir die Sonne
Modellflieger Paul Troll ist tot. Der Mord wird sofort von Meister Leo "Looping" Ohswald gestanden - doch irgendetwas passt nicht zusammen und führt das Ermittler-Team in das turbulente Modellflieger-Milieu. Inhalt: Warum haben sich so viele Teilnehmer bei der Meisterschaft so seltsam verhalten? Und was hat Ungustl Günther Pramhofer (Daniel Keberle) mit der ganzen Sache zu tun, der schon in einem anderen Mordfall ein Verdächtiger war? Um die Wahrheit herauszufinden, müssen sie auf eigene Faust im kerosin-geladenen Modellflieger-Milieu weiterermitteln. Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichlwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Miariam Hie (Yara Nejem) Michael Pink (Tom Tossauer) Reinhard Nowak (Leo Ohswald) Daniel Keberle (Günther Pramhofer) Ulrike Zachhuber (Gudrun Wilditsch) Stefan Wancura (Paul Troll) Judith Altenberger (Ronja Wilditsch) Noah Perktold (Martin Haruky) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Philipp Altmann Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Hubert Mican
