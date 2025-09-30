Soko Linz (1/10): Good Cop - Bad CopJetzt kostenlos streamen
Soko Linz Staffel 4
Folge 1: Soko Linz (1/10): Good Cop - Bad Cop
Gleich bei ihrem ersten Einsatz ermitteln Joe und Biggi in einem tödlichen Geldtransporter-Überfall mit Geiselnahme. Der Fall bringt das Ermittlerinnen-Duo an ihre Grenzen. Inhalt: Endlich ist das Dream-Team Joe und Biggi wieder vereint und die beiden haben es gleich mit einem dramatischen Fall zu tun. Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter fällt ein tödlicher Schuss und eine Geisel wird in die Gewalt des Täters gebracht. Doch hinter dem Verbrechen steckt mehr als nur Geldgier. Die Ermittler entdecken eine komplexe Verbindung zwischen Täter, Opfer und Geisel, die bis in die Kindheit des Täters zurückreicht. Die Beifahrerin des Geldtransporters hat den Täter zum Raubüberfall angestiftet, doch da sie zu viel weiß, ist ihr Leben in Gefahr. Joe und Biggi müssen schnell handeln, bevor der Täter seinen Racheplan vollendet. Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichlwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Miriam Hie (Yara Nejem) Michael Edlinger (Walter Obergschwendter) Margarethe Tiesel (Grete Hornitz) Selina Graf (Tamara Mitterfelder) Patrick Ljuboja (Geri) Christoph Radakovits (Johnny Lindel) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
