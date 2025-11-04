Soko Linz: Unter die HufeJetzt kostenlos streamen
Soko Linz Staffel 4
Folge 7: Soko Linz: Unter die Hufe
(Krimiserie, AUT 2025) Hubert Steiner ist ein Journalist, der die SOKO Linz schon mehrmals aus Sensationslüsternheit bei der Arbeit behindert hat. Aber jetzt liegt er tot auf einer Weide, zertrampelt von einer Kuh. Richie soll eigentlich nur den Tod feststellen, denn es kann sich doch nur um einen Unfall handeln. Das glaubt zumindest Pichlwanger. Richie, Joe und Biggi ermitteln auf eigene Faust. Was hatte Steiner auf der Weide zu suchen? Hat er über den angrenzenden Hof recherchiert, der mit Fleisch von der sogenannten Killerkuh wirbt? Was hat das alles mit dem Unfall zu tun, bei dem sich schon einmal ein Wanderer mit Kühen anlegte? Und wie kann man eine Kuh dazu bringen, einen zu neugierigen Journalisten zu beseitigen? Mit Katharina Stemberger (Joe Haizinger), Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter), Michael Steinocher (Stefan Pichelwanger), Alexander Pschill (Richie Vitek), Damyan Andreev (Aleks Malenov), Miriam Hie (Yara Nejem), Michael Edlinger (Walter Obergschwendter), Martin Puntigam (Ullrich Kobernig), Romeo Kaltenbrunner (Kevin Schneeberger), Anna Rieser (Leonie Eberhardt), Felix Kreutzer (Elias Falkner), Lukas Watzl (Hubert Steiner), Florian Troebinger (Helmut Dörfler) u.a. Regie: Chris Raiber Drehbuch: Harald Haller 42.59
