Folge 8: Soko Linz (8/10): Zu nah am Wasser
Sanft gleiten Ruderboote übers Wasser, nur die Kommandos des Trainers durchbrechen die Stille. Eine von ihnen wird sich für ein Olympia-Trainingscamp qualifizieren. Doch plötzlich ist eine Anwärterin tot. Inhalt: Der Konkurrenzdruck zwischen Lea, Selina und Hannah steigt. Alle drei möchten sich für ein Olympia-Trainingscamp qualifizieren. Bis Lea eines Morgens tot in ihrem Ruderboot aufgefunden wird. Die Ermittlerinnen Joe und Biggi tauchen in eine Welt ein, in der der Kampf um sportliche Exzellenz und persönliche Rivalitäten zum Alltag gehören. Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichelwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Michael Pink (Tom Tossauer) Michael Edlinger (Walter Obergschwendter) Stefko Hanushevsky (Simon Grömer) Faris Rahoma (Mario Königsmaier) Anna Laimanee (Hannah Lösch) Victoria Hauer (Selina Ziller) Marlena Marie Grübl (Lea Berger) Igor Karbus (Felix Mang) Regie: Chris Raiber Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
