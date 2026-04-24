Soldaten im Einsatz
Folge 1: Härtetest Alpen
48 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Eine anspruchsvolle Gebirgsübung am Alpinstützpunkt Goldeck mit dem Jägerbataillon 26: Als Aufklärungstrupp bauen die Soldaten unter Extremwetter ein Schnee-Biwak und testen Mensch und Material. Parallel absolvieren Rekruten in Marwiesen ihre Feldwoche, trainieren Überleben, Abseilen und Erste Hilfe und setzen sich mit Vorurteilen auseinander. Im Höllengebirge trainieren Heeresflugretter die Bergung Verletzter – präzise Teamarbeit unter schwierigen Bedingungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Soldaten im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4