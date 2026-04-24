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Soldaten im Einsatz

Härtetest Alpen

ATVStaffel 2Folge 1vom 24.04.2026
Härtetest Alpen

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Soldaten im Einsatz

Folge 1: Härtetest Alpen

48 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Eine anspruchsvolle Gebirgsübung am Alpinstützpunkt Goldeck mit dem Jägerbataillon 26: Als Aufklärungstrupp bauen die Soldaten unter Extremwetter ein Schnee-Biwak und testen Mensch und Material. Parallel absolvieren Rekruten in Marwiesen ihre Feldwoche, trainieren Überleben, Abseilen und Erste Hilfe und setzen sich mit Vorurteilen auseinander. Im Höllengebirge trainieren Heeresflugretter die Bergung Verletzter – präzise Teamarbeit unter schwierigen Bedingungen.

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