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Soldaten im Einsatz

Überleben auf 2.000 Metern

ATVStaffel 2Folge 2vom 01.05.2026
Überleben auf 2.000 Metern

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Soldaten im Einsatz

Folge 2: Überleben auf 2.000 Metern

47 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

In Folge 2 stehen Elitesoldaten des Jägerbataillons 26 vor extremen Herausforderungen: Bei einer Gebirgsübung verbringen sie die erste Nacht im selbst errichteten Schnee-Biwak auf 2000 Metern Höhe und sichern ihren Beobachtungsauftrag. Parallel absolvieren Kaderanwärter der 6. Gebirgsbrigade den fordernden Gefechtsdienst-Leistungsbewerb. Ergänzend zeigt das Tragtierzentrum Hochfilzen den anspruchsvollen Einsatz von Haflingern und Eseln im alpinen Gelände.

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