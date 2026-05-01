Überleben auf 2.000 MeternJetzt kostenlos streamen
Soldaten im Einsatz
Folge 2: Überleben auf 2.000 Metern
47 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
In Folge 2 stehen Elitesoldaten des Jägerbataillons 26 vor extremen Herausforderungen: Bei einer Gebirgsübung verbringen sie die erste Nacht im selbst errichteten Schnee-Biwak auf 2000 Metern Höhe und sichern ihren Beobachtungsauftrag. Parallel absolvieren Kaderanwärter der 6. Gebirgsbrigade den fordernden Gefechtsdienst-Leistungsbewerb. Ergänzend zeigt das Tragtierzentrum Hochfilzen den anspruchsvollen Einsatz von Haflingern und Eseln im alpinen Gelände.
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Soldaten im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4