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Soldaten im Einsatz

Kräfte der Natur: Rettung, Routine und Realität

ATVStaffel 2Folge 3vom 08.05.2026
Kräfte der Natur: Rettung, Routine und Realität

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Soldaten im Einsatz

Folge 3: Kräfte der Natur: Rettung, Routine und Realität

48 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

In Folge 3 trainieren Heeresflugretter am Attersee die Wasserbergung – Lehren aus dem Hochwasser 2024. In Hochfilzen bekommen Tragtier-Pferde nach Einsätzen Wellness. Kaderanwärter bestehen den Gefechtsdienst-Leistungsbewerb bis zur psychischen Grenze.

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