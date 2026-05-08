Kräfte der Natur: Rettung, Routine und RealitätJetzt kostenlos streamen
Soldaten im Einsatz
Folge 3: Kräfte der Natur: Rettung, Routine und Realität
48 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
In Folge 3 trainieren Heeresflugretter am Attersee die Wasserbergung – Lehren aus dem Hochwasser 2024. In Hochfilzen bekommen Tragtier-Pferde nach Einsätzen Wellness. Kaderanwärter bestehen den Gefechtsdienst-Leistungsbewerb bis zur psychischen Grenze.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Soldaten im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4