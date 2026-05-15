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Soldaten im Einsatz

Zwischen Wasser, Fels und Feuer

ATVStaffel 2Folge 4vom 15.05.2026
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Soldaten im Einsatz

Folge 4: Zwischen Wasser, Fels und Feuer

49 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Im Staffel‑Finale stehen intensive Ausbildungs‑ und Einsatzübungen des Bundesheeres im Fokus. Am Attersee trainieren Heeresflugretter die Evakuierung von Personen aus einem Schiff – eine Lehre aus dem Hochwasser 2024, bei der physikalische Herausforderungen lebenswichtig sind. In Tirol fordern Schnee, Kälte und Höhenmeter Grundwehrdiener und Offiziersanwärter bei der Gebirgs‑ und Lawinenausbildung. In Kärnten trainieren Gebirgsjäger zudem den anspruchsvollen Orts‑ und Häuserkampf.

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