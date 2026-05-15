Zwischen Wasser, Fels und FeuerJetzt kostenlos streamen
Soldaten im Einsatz
Folge 4: Zwischen Wasser, Fels und Feuer
49 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Im Staffel‑Finale stehen intensive Ausbildungs‑ und Einsatzübungen des Bundesheeres im Fokus. Am Attersee trainieren Heeresflugretter die Evakuierung von Personen aus einem Schiff – eine Lehre aus dem Hochwasser 2024, bei der physikalische Herausforderungen lebenswichtig sind. In Tirol fordern Schnee, Kälte und Höhenmeter Grundwehrdiener und Offiziersanwärter bei der Gebirgs‑ und Lawinenausbildung. In Kärnten trainieren Gebirgsjäger zudem den anspruchsvollen Orts‑ und Häuserkampf.
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Soldaten im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4