Solo Leveling
Folge 5: Dafür wurden wir ausgebildet
23 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16
Bei seiner Arbeit im Bergbau-Team trifft Jin-Woo auf Hae-In Cha, die bemerkt, dass er nicht wie ein üblicher Hunter riecht. Sie wird misstrauisch und versucht, weitere Informationen über ihn zu erhalten. Jin-Woo wird währenddessen für einen weiteren Tag Arbeit engagiert und nimmt als Gepäckträger an einem A-Rang-Raid teil.
Genre:Action, Fantasie, Anime
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
