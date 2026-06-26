Wenn ich doch nur eine weitere Chance hätteJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 2: Wenn ich doch nur eine weitere Chance hätte
23 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 16
Jin-Woo und seine Kollegen sitzen in einem Dungeon fest und werden einer nach dem anderen von der Steinstatue getötet. Der junge Hunter versucht, die Regeln des Raums zu durchschauen, um sich selbst und die anderen zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN