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Solo Leveling

Wenn ich doch nur eine weitere Chance hätte

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 26.06.2026
Wenn ich doch nur eine weitere Chance hätte

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Solo Leveling

Folge 2: Wenn ich doch nur eine weitere Chance hätte

23 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 16

Jin-Woo und seine Kollegen sitzen in einem Dungeon fest und werden einer nach dem anderen von der Steinstatue getötet. Der junge Hunter versucht, die Regeln des Raums zu durchschauen, um sich selbst und die anderen zu retten.

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