Solo Leveling
Folge 1: Du bist gar nicht auf dem E-Rang, oder?
23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Jin-Woo wird beim Elternsprechtag seiner Schwester von dessen Lehrerin um einen Gefallen gebeten: Er soll ein Auge auf die Schülerin Song-Yi haben, die als Jägerin arbeiten möchte. Jin-Woo nimmt das Mädchen, das sich lediglich auf dem E-Rang befindet, mit zu einem Auftrag.
Genre:Action, Fantasie, Anime
Produktion:JP, 2024
16
