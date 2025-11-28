Zum Inhalt springenBarrierefrei
Solo Leveling

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 12vom 28.11.2025
Folge 12: Bist du der König der Menschen?

23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16

Die S-Rang-Hunter sitzen im Dungeon auf der Insel Jeju fest. Jin-Woo kommt seinen Kollegen zu Hilfe und heilt deren Wunden. Hae-In ist jedoch zu stark verletzt und muss dringend in Sicherheit gebracht werden. Jin-Woo nimmt den Kampf mit den Ameisen auf ...

