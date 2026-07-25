Sommerbühne: Burgenland - Das spielt's nur da!Jetzt kostenlos streamen
Sommerbühne
Folge 4: Sommerbühne: Burgenland - Das spielt's nur da!
27 Min.Folge vom 25.07.2026
Das Burgenland wird im Sommer zur Bühne: Neben der Oper im Steinbruch St. Margarethen und den Seefestspielen Mörbisch locken zahlreiche weitere Theaterproduktionen, Musikfestivals und Kabarettabende. Das Burgenland besitzt eine vielfältige Kulturlandschaft zwischen Wiesen, Schlössern und Seebühne und es wird ein Blick auf die Höhepunkte des pannonischen Bühnensommers geworfen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Burgenland/Markus Fuchs
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