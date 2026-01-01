Simone Stribl vor den Sommergesprächen: Ein Blick hinter die KulissenJetzt kostenlos streamen
Sommergespräche 2026
Folge 1: Simone Stribl vor den Sommergesprächen: Ein Blick hinter die Kulissen
3 Min.Folge vom 04.08.2026
ORF-Journalistin Simone Stribl erzählte vor den Sommergesprächen über ihre Vorbereitung auf die politischen Interviews, ihre Yoga-Ausbildung und warum Verkleidungen für sie eine besondere Rolle spielen. Sendungshinweis: "Sommergespräche 2026" wöchentlich ab 10. August, 21.05 Uhr auf ORF 2
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Sommergespräche 2026
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