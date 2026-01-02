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Sommergespräche 2026

Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone Stribl

ORF2Staffel 1Folge 2vom 10.08.2026
Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone Stribl

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Sommergespräche 2026

Folge 2: Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone Stribl

53 Min.Folge vom 10.08.2026

Ein Jahr nach der Neuaufstellung der Grünen steht Bundessprecherin Leonore Gewessler vor der Aufgabe, ihre Partei als Oppositionskraft zu etablieren. Zwischen Klimakrise, wirtschaftlichem Druck und gesellschaftlicher Polarisierung ringen die Grünen um politische Bedeutung und neues Vertrauen. Hat Gewessler es geschafft, den Grünen nach dem Wechsel in die Opposition ein klares Profil zu geben? Welche Lösungen bietet die kleine Oppositionspartei für die zentralen Fragen der Zeit? Und wie will Leonore Gewessler ihre Partei wieder zu einer gestaltenden Kraft in der Politik machen?

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