Sommer(nach)gespräche: Die GrünenJetzt kostenlos streamen
Sommer(nach)gespräche
Folge 11: Sommer(nach)gespräche: Die Grünen
52 Min.Folge vom 10.08.2026
Nach dem ersten ORF-Sommergespräch mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft das Interview über die wichtigsten Themen und Herausforderungen des Landes - diesmal mit: - Rudolf Anschober, ehem. Gesundheitsminister - Brigitte Kren, Schauspielerin - Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats - Petja Mladenova, "Kronen Zeitung"
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