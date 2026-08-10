Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sommer(nach)gespräche

Sommer(nach)gespräche: Die Grünen

ORF IIIStaffel 1Folge 11vom 10.08.2026
Sommer(nach)gespräche: Die Grünen

Sommer(nach)gespräche: Die GrünenJetzt kostenlos streamen

Sommer(nach)gespräche

Folge 11: Sommer(nach)gespräche: Die Grünen

52 Min.Folge vom 10.08.2026

Nach dem ersten ORF-Sommergespräch mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft das Interview über die wichtigsten Themen und Herausforderungen des Landes - diesmal mit: - Rudolf Anschober, ehem. Gesundheitsminister - Brigitte Kren, Schauspielerin - Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats - Petja Mladenova, "Kronen Zeitung"

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sommer(nach)gespräche
ORF III
Sommer(nach)gespräche

Sommer(nach)gespräche

Alle 1 Staffeln und Folgen