Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sommer(nach)gespräche

Sommer(nach)gespräche: NEOS

ORF IIIStaffel 1Folge 12vom 17.08.2026
Sommer(nach)gespräche: NEOS

Sommer(nach)gespräche: NEOSJetzt kostenlos streamen

Sommer(nach)gespräche

Folge 12: Sommer(nach)gespräche: NEOS

52 Min.Folge vom 17.08.2026

Nach dem Sommergespräch analysieren Heide Schmidt (Gründerin Liberales Forum), Holger Bonin (Direktor des Institut für Höhere Studien), Verena Scheitz (Kabarettistin) und Martina Salomon (Kurier) bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, wie sich Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger geschlagen hat. Es geht um unter anderem um die Themen Bildung, Entbürokratisierung sowie über die außenpolitischen Akzente der NEOS-Chefin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sommer(nach)gespräche
ORF III
Sommer(nach)gespräche

Sommer(nach)gespräche

Alle 1 Staffeln und Folgen