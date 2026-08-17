Sommer(nach)gespräche: NEOSJetzt kostenlos streamen
Sommer(nach)gespräche
Folge 12: Sommer(nach)gespräche: NEOS
52 Min.Folge vom 17.08.2026
Nach dem Sommergespräch analysieren Heide Schmidt (Gründerin Liberales Forum), Holger Bonin (Direktor des Institut für Höhere Studien), Verena Scheitz (Kabarettistin) und Martina Salomon (Kurier) bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, wie sich Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger geschlagen hat. Es geht um unter anderem um die Themen Bildung, Entbürokratisierung sowie über die außenpolitischen Akzente der NEOS-Chefin.
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