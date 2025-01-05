ESC-Pressekonferenz nach FinaleJetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 5: ESC-Pressekonferenz nach Finale
24 Min.Folge vom 18.05.2025
JJ hat für Österreich den Song Contest 2025 gewonnen. Bei einer Pressekonferenz nach der Show hat er über seinen Auftritt gesprochen, seinem Team gedankt und er sprach darüber, wie der Moment der Entscheidung war. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest Finale, 17. Mai 2025, 21.00 Uhr in ORF 1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1