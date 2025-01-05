Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 5vom 18.05.2025
24 Min.Folge vom 18.05.2025

JJ hat für Österreich den Song Contest 2025 gewonnen. Bei einer Pressekonferenz nach der Show hat er über seinen Auftritt gesprochen, seinem Team gedankt und er sprach darüber, wie der Moment der Entscheidung war. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest Finale, 17. Mai 2025, 21.00 Uhr in ORF 1

