JSB Musikschule gewinnt Ö3-Cover Song ContestJetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 13: JSB Musikschule gewinnt Ö3-Cover Song Contest
3 Min.Folge vom 24.04.2026
Ö3 hat den kreativsten ESC-Coversong gesucht – und gewonnen hat der Verein der Freunde der Johann Sebastian Bach Musikschule aus Wien mit "Love Shine a Light". Mit diesem Song hat sich Katrina and the Waves 1997 den Song-Contest-Sieg geholt. Sendungshinweis: "Guten Morgen Österreich", 24.04.2026, ORF 2
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