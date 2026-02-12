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Song Contest
Folge 19: Eurovision Song Contest 2015
239 Min.Folge vom 12.02.2026
Ganz Europa blickte 2015 nach Wien: Nachdem Conchita Wurst 2014 in Kopenhagen gewann, wurde die österreichische Hauptstadt zur Bühne des 60. Eurovision Song Contests. Ein Jubiläum, das Glamour, Gänsehaut und große Emotionen versprach. Bildquelle: ORF
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