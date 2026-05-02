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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 2Folge 11vom 02.05.2026
Neuer Schwung

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Sonic Prime

Folge 11: Neuer Schwung

21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Wenn er Dreads Crew retten will, muss sich Sonic ganz schnell etwas einfallen lassen. Er muss unbedingt das fehlende Bruchstück finden, aber so ganz allein wird das schwer. Zum Glück kommt Hilfe von einer Seite, mit der er nicht rechnen konnte.

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