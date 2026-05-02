Staffel 2Folge 11vom 02.05.2026
Neuer SchwungJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 11: Neuer Schwung
21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6
Wenn er Dreads Crew retten will, muss sich Sonic ganz schnell etwas einfallen lassen. Er muss unbedingt das fehlende Bruchstück finden, aber so ganz allein wird das schwer. Zum Glück kommt Hilfe von einer Seite, mit der er nicht rechnen konnte.
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Sonic Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany