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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 2Folge 15vom 16.05.2026
Faules Ei

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Sonic Prime

Folge 15: Faules Ei

19 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6

Das Paradox-Prisma ist auseinandergefallen. Um es wieder zusammenzusetzen braucht es den Schlüssel aus einer der Trümmerwelten. Neun und Sonic brauchen ein Portal, damit die Bruchstücke sicher angeliefert werden können.

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