Staffel 3Folge 16vom 17.05.2026
Der Hauch einer ChanceJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 16: Der Hauch einer Chance
20 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Neun ist erfolgreich bei seinem Versuch das gestörte Prisma wieder zusammenzusetzen. Um noch mehr Zeit zu gewinnen, verwickelt Sonic gemeinsam mit Shadow das Chaoskomitee in einen Kampf. Aber dann geschieht etwas gänzlich Unerwartetes.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sonic Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 3: Nickelodeon Germany