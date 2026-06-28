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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 3Folge 21vom 28.06.2026
Alles zerfällt

Alles zerfälltJetzt kostenlos streamen

Sonic Prime

Folge 21: Alles zerfällt

18 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6

Sonic rinnt die Zeit durch die Finger, als er nicht nur gegen Nine, seinen größten Feind, sondern auch gegen einen boshaften riesigen Roboter ankämpfen muss. Sonic muss Unterstützung und Hilfe annehmen, damit es ihm gelingt.

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