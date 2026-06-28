Staffel 3Folge 21vom 28.06.2026
Alles zerfälltJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 21: Alles zerfällt
18 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6
Sonic rinnt die Zeit durch die Finger, als er nicht nur gegen Nine, seinen größten Feind, sondern auch gegen einen boshaften riesigen Roboter ankämpfen muss. Sonic muss Unterstützung und Hilfe annehmen, damit es ihm gelingt.
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Alle Staffeln im Überblick
Sonic Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 3: Nickelodeon Germany