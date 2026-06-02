South Park
Folge vom 02.06.2026: Cartman und die Analsonde
22 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Ein typischer Tag in South Park, wenn es ihn überhaupt geben würde, sähe so aus: Morgens treffen sich die Kids an der Bushaltestelle. Abgeholt werden sie dort von der widerwärtigen Busfahrerin Mrs. Carbtree, die einfach niemand ausstehen kann. In der Schule wartet schon die nächste durchgeknallte Person: Klassenlehrer Mr. Garrison, der seinen Unterricht nie ohne sein zweites Ego, der Handpuppe Mister Zylinder gestaltet. Wenn die Jungs Hilfe benötigen, können sie in South Park nur auf einen setzten: den weisen und freundlichen Chefkoch der Schulcafeteria. Und die Jungs können Hilfe gebrauchen, denn in South Park kollidiert das Übernatürliche mit dem Natürlichen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany