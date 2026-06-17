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South Park

Robo-Streisand

Comedy CentralFolge vom 17.06.2026
Robo-Streisand

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South Park

Folge vom 17.06.2026: Robo-Streisand

21 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Bei einem Klassenausflug finden die Jungs ein prähistorisches Amulett mit großen Kräften. Bald schon wollen die Reichen der Berge Colorados das Relikt. Vor allem Barbara Streisand verwandelt sich in ein Monster, um das Stück an sich zu reißen.

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