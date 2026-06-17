South Park
Folge vom 17.06.2026: Robo-Streisand
21 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Bei einem Klassenausflug finden die Jungs ein prähistorisches Amulett mit großen Kräften. Bald schon wollen die Reichen der Berge Colorados das Relikt. Vor allem Barbara Streisand verwandelt sich in ein Monster, um das Stück an sich zu reißen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany