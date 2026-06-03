Wie Werde ich ein Kampfkoloss?Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 03.06.2026: Wie Werde ich ein Kampfkoloss?
In der Grundschule steht ein beschauliches Vater- und Sohn-Picknick bevor. Darauf freuen sich die Jungs schon sehr. Außer Cartman, der sich völlig eigenartig verhält. Mr. Garrison sieht die Erklärung darin, dass Cartman gar keinen Vater hat. Also eigentlich natürlich schon, aber Cartman weiß nicht, wer es ist. Daher sucht er seinen Erzeuger. Und Cartman schlackert mit den Ohren, als klar wird, dass theoretisch jede männliche Person in South Park sein Vater sein könnte, inklusive der gesamten Football-Mannschaft der 1991 Denver Broncos. Naja, Cartmans Mama war an dem Abend beim "Scheunenpiez mit Schnapsleichen" eben ziemlich abgefüllt. Die Jungs helfen ihrem Freund und sammeln 3.000 Dollar für einen Gentest. Wer mag wohl Cartmans Vater sein: etwa Polizist Barbrady, Chefkoch oder gar der Indianerhäuptling? Die Strolche nehmen die Aktion auf Video auf. Auf dem Band sieht man später auch, wie Kenny von einem Zug überrollt wird. Das er aber auch nicht aufpassen kann, er hat doch keinen Gleiskörper.