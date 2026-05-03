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South Park

Tanz der Mutanten

Comedy CentralFolge vom 03.05.2026
Tanz der Mutanten

Tanz der MutantenJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 03.05.2026: Tanz der Mutanten

21 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Nach einer Unterrichtsstunde in Gentechnik machen sich die Jungs begeistert an die Arbeit. Zuerst beginnen sie, Cartmans Schwein Schnuffi mit einem Elefanten zu kreuzen, doch wissbegierig wie sie sind, bleibt es nicht dabei.

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