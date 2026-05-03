South Park
Folge vom 03.05.2026: Tanz der Mutanten
21 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Nach einer Unterrichtsstunde in Gentechnik machen sich die Jungs begeistert an die Arbeit. Zuerst beginnen sie, Cartmans Schwein Schnuffi mit einem Elefanten zu kreuzen, doch wissbegierig wie sie sind, bleibt es nicht dabei.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-9, Season 13-14, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany