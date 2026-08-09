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South Park

Wer killt Opa?

MTV liveFolge vom 09.08.2026
Wer killt Opa?

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South Park

Folge vom 09.08.2026: Wer killt Opa?

21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Stans Großvater hat zu seinem Geburtstag keinen anderen Wunsch als getötet zu werden. Doch niemand findet sich unter den Verwandten, der dem schwachen, alten Mann diesen Wunsch erfüllen würde. Gleichzeitig gibt es Aufregung wegen einer TV-Sendung.

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