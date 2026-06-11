South Park
Folge vom 11.06.2026: Ein Fettwanst in Äthiopien
22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Die Jungs helfen beim Sammel von Spenden und erhalten dafür einen kleinen Äthiopier. Dieser wird von ihnen gleich mit Hamburgern versorgt, während Cartman durch einen Irrtum in Äthiopien landet. Unterdessen proben die Truthähne den Aufstand.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany