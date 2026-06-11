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South Park

Ein Fettwanst in Äthiopien

Comedy CentralFolge vom 11.06.2026
Ein Fettwanst in Äthiopien

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South Park

Folge vom 11.06.2026: Ein Fettwanst in Äthiopien

22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Die Jungs helfen beim Sammel von Spenden und erhalten dafür einen kleinen Äthiopier. Dieser wird von ihnen gleich mit Hamburgern versorgt, während Cartman durch einen Irrtum in Äthiopien landet. Unterdessen proben die Truthähne den Aufstand.

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