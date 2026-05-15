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South Park

Guitar Queer-O

Comedy CentralFolge vom 15.05.2026
Guitar Queer-O

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South Park

Folge vom 15.05.2026: Guitar Queer-O

22 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

In dieser Folge wird die Freundschaft von Stan und Kyle auf die Probe gestellt. Nachdem beide sich im Videospiel "Guitar Hero" versucht haben, spricht ein Musikproduzent Stan an und prophezeit ihm eine steile Karriere. Einziges Problem sei Kyle, der aufgrund seiner schwachen Fähigkeiten das Duo herunterziehe. Also soll sich Kyle einen neuen Partner suchen - was er auch tut. Ob er bereuen wird, sich seiner Freunde entledigt zu haben?

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