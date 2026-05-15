South Park
Folge vom 15.05.2026: Guitar Queer-O
22 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
In dieser Folge wird die Freundschaft von Stan und Kyle auf die Probe gestellt. Nachdem beide sich im Videospiel "Guitar Hero" versucht haben, spricht ein Musikproduzent Stan an und prophezeit ihm eine steile Karriere. Einziges Problem sei Kyle, der aufgrund seiner schwachen Fähigkeiten das Duo herunterziehe. Also soll sich Kyle einen neuen Partner suchen - was er auch tut. Ob er bereuen wird, sich seiner Freunde entledigt zu haben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 5-11, Season 13-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-11, Season 13-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany