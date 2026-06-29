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South Park

Die Liste

Comedy CentralFolge vom 29.06.2026
Die Liste

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South Park

Folge vom 29.06.2026: Die Liste

22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Die Mädchen der vierten Klasse haben eine geheime Liste gemacht, die alle Jungs nach ihrem Aussehen von süß bis hässlich einstuft. Als die Jungs die Liste stehlen, sind sie nicht auf die Resultate vorbereitet. Vor allem Kyle leidet sehr darunter.

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