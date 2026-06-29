South Park
Folge vom 29.06.2026: Die Liste
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Die Mädchen der vierten Klasse haben eine geheime Liste gemacht, die alle Jungs nach ihrem Aussehen von süß bis hässlich einstuft. Als die Jungs die Liste stehlen, sind sie nicht auf die Resultate vorbereitet. Vor allem Kyle leidet sehr darunter.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-21, Season 23-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany