South Park
Folge vom 17.05.2026: Ärger mit den Mandeln
22 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Nach einer Mandeloperation wird bei Cartman festgestellt, dass er mit dem HI-Virus infiziert ist. Kyle kann sich nicht zurückhalten und macht sich darüber lustig. Aus Rache steckt Cartman ihn im Schlaf auch mit dem Virus an. Gemeinsam machen sich die beiden daraufhin auf die Suche nach einem Heilmittel. Hilfe versprechen sie sich von Basketballstar Magic Johnson, der ebenfalls seit Jahren infiziert ist, aber bei dem es nicht ausbricht.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany