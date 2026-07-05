South Park
Folge vom 05.07.2026: Butters im Bann der Dämonen
22 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 16
Butters ist davon überzeugt, in der Schule einen Vampir gesehen zu haben - er wendet sich verschreckt an seine Mitschüler, aber niemand glaubt ihm. Währenddessen sind die Goth Kids verärgert und frustriert zugleich, weil die anderen Kinder in South Park nicht den Unterschied zwischen einem Goth und einem Vampir kennen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany