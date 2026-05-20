South Park
Folge vom 20.05.2026: Pinewood Derby
22 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Stan und sein Vater bescheißen beim Pinewood Derby Holz-Auto Rennen. Randy hat heimlich verbotene Teile eingebaut und dabei zufällig den Warp-Antrieb erfunden. Damit zieht er die Aufmerksamkeit eines kriminellen Aliens auf sich, der einen neuen Warp für sein Raumschiff fordert, um der Raumpolizei entkommen zu können. Da Stans Vater das nicht noch mal hinkriegt, zwingt er Stan, den Alien zu töten. Die Bürger von South Park finden an Bord des Schiffs große Mengen Space-Cash, das sie vor der ermittelnden Raumpolizei verbergen. Zu blöd, dass das alles nur ein Test dafür war, ob die Menschheit reif für den Beitritt in die Planeten-Föderation ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany