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South Park

Tote Promis

Comedy CentralFolge vom 21.05.2026
Tote Promis

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South Park

Folge vom 21.05.2026: Tote Promis

22 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Der kleine Bruder von Kyle, Ike, sieht tote Menschen und keine Geringeren als die Stars, die im Laufe des letzten Jahres verstorben sind, wie Michael Jackson, Farrah Fawcett, DJ AM oder Patrick Swayze. Stan, Kyle, Cartman und Kenny versuchen Ike mit allen Mitteln zu helfen. Sie engagieren Geisterjäger oder eine Psychologin mit übersinnlicher Wahrnehmung, doch es hilft alles nichts...

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