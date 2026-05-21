South Park
Folge vom 21.05.2026: Tote Promis
22 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Der kleine Bruder von Kyle, Ike, sieht tote Menschen und keine Geringeren als die Stars, die im Laufe des letzten Jahres verstorben sind, wie Michael Jackson, Farrah Fawcett, DJ AM oder Patrick Swayze. Stan, Kyle, Cartman und Kenny versuchen Ike mit allen Mitteln zu helfen. Sie engagieren Geisterjäger oder eine Psychologin mit übersinnlicher Wahrnehmung, doch es hilft alles nichts...
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany