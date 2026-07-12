South Park
Folge vom 12.07.2026: Der Coon 2
22 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Die Superheldenliga "Coon and Friends" hat sich formiert - unter der Führung von Cartman alias Coon haben die Jungs alle Hände voll zu tun; Krisen, Katastrophen und Unglücke passieren am laufenden Band. Doch plötzlich erscheint ein anderer Superheld auf der Bildfläche und stiehlt unseren Helden die Show: Captain Einsicht, der Superretter mit der späten Einsicht - messerscharf analysiert er jedes Geschehen im Nachhinein und wird dadurch zum Liebling der Bevölkerung.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany