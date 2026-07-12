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South Park

Mysterion Schlägt Zurück

Comedy CentralFolge vom 12.07.2026
Mysterion Schlägt Zurück

Mysterion Schlägt ZurückJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 12.07.2026: Mysterion Schlägt Zurück

22 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Die Superheldenliga Coon and Friends hat sich neu formiert - nun unter der Führung von Kenny alias Mysterion. Während sie den Opfern der Öl-Katastrophe mit Verkaufserlösen von selbstgemachtem Kuchen helfen, macht sich Cartman auf den Weg zum Dämon Cthulhu

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