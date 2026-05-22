South Park
Folge vom 22.05.2026: Du hast 0 Freunde
22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Obwohl Stan und Kyle seit Jahren Freunde sind, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt,weil Stan sich weigert ihn bei Facebook als Freund hinzuzufügen. Und als Stan auch noch den falschen bei Facebook hinzufügt, geht der Ärger erst richtig los.Um das Problem aus der Welt zu schaffen, geht Kyle zu der Person, die immer für ihn da war, wenn es schwierig wurde.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany