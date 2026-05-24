South Park
Folge vom 24.05.2026: Urlaub mit Kenny & Butters
22 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12
Butters rastet aus: es stellt sich heraus, dass seine Eltern Hawaiianer sind. Ihrer alten Tradition entsprechend, schicken sie den Jungen nach Hawaii, um seine Wut durch die Hapa Noa-Zeremonie zu zähmen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-17, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany