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South Park

Urlaub mit Kenny & Butters

Comedy CentralFolge vom 24.05.2026
Urlaub mit Kenny & Butters

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South Park

Folge vom 24.05.2026: Urlaub mit Kenny & Butters

22 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

Butters rastet aus: es stellt sich heraus, dass seine Eltern Hawaiianer sind. Ihrer alten Tradition entsprechend, schicken sie den Jungen nach Hawaii, um seine Wut durch die Hapa Noa-Zeremonie zu zähmen.

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