South Park
Folge vom 24.07.2026: Wählt Obama!
Obama wird ein weiteres Mal zum Präsidenten gewählt. Doch ist dieses Wahlergebnis zweifelhaft, denn Cartman klaut die Wählerstimmen der Swing States. Die Chinesen geben ihm dafür den Auftrag, denn sie wollen Obamas Wahlsieg sichern. Dafür verlangen sie die Rechte an den Starwars-Filmen und erwarten vom Präsidenten, dass dieser sie dem frischgebackenen Eigner Disney wieder abnimmt. Cartman, der die Wählerstimmen versteckt, führt jedoch beide Parteien an der Nase herum und spielt sein eigenes Spiel. Er will die geklauten Wählerstimmen nur unter der Voraussetzung herausgeben, wenn er in Zukunft die Rolle des Cartman Skywalkers, als Luke Skywalkers Sohn, spielen darf. Doch da tritt Mickey Mouse auf den Plan und macht ihm einen Strich durch die Rechnung - er lässt Cartman kurzerhand gefangen nehmen.