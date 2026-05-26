South Park
Folge vom 26.05.2026: Der Hobbit
21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Wendy versucht zu beweisen, wie sehr junge Mädchen unter dem Druck des Schönheitsideals, welches zahlreiche berühmte Persönlichkeiten zur Schau stellen, leiden müssen. Ihre Kampagne brockt ihr dabei eine ganze Menge Ärger mit fast jedem in der Schule ein. Clyde hingegen beschert Wendys Vorgehen überraschenderweise eine neue Freundin.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-18, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany