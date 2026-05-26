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South Park

Der Hobbit

Comedy CentralFolge vom 26.05.2026
Der Hobbit

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South Park

Folge vom 26.05.2026: Der Hobbit

21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Wendy versucht zu beweisen, wie sehr junge Mädchen unter dem Druck des Schönheitsideals, welches zahlreiche berühmte Persönlichkeiten zur Schau stellen, leiden müssen. Ihre Kampagne brockt ihr dabei eine ganze Menge Ärger mit fast jedem in der Schule ein. Clyde hingegen beschert Wendys Vorgehen überraschenderweise eine neue Freundin.

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