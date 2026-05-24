South Park
Folge vom 24.05.2026: Infotainment-Mörderpornos
22 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12
In South Park gehen die sogenannten Mörderpornos um. Die verschiedenen Sendungen, in denen Morde unter Eheleuten vor, während oder nach dem Sex nachgestellt werden, wirken auch auf Stans Eltern anregend. Als dann tatsächlich eine Frau von ihrem Mann erstochen wird, bekommt Stan Angst, dass seine Eltern so etwas nachahmen könnten und er sucht nach einer Lösung und einer Möglichkeit, die Sender abzustellen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-17, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany