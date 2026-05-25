South Park
Folge vom 25.05.2026: Goth Kids 3
22 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Henriettas Eltern kommen nur schwer damit klar, dass ihre Tochter mit den Goth-Kids rumhängt. Nach einer Beratung wird entschieden, die Tochter in ein Camp zu schicken, in dem ihr wieder Benehmen beigebracht werden soll. Doch sie kommt als Emo wieder.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany