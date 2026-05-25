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South Park

Goth Kids 3

Comedy CentralFolge vom 25.05.2026
Goth Kids 3

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South Park

Folge vom 25.05.2026: Goth Kids 3

22 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Henriettas Eltern kommen nur schwer damit klar, dass ihre Tochter mit den Goth-Kids rumhängt. Nach einer Beratung wird entschieden, die Tochter in ein Camp zu schicken, in dem ihr wieder Benehmen beigebracht werden soll. Doch sie kommt als Emo wieder.

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