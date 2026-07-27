Die Zähmung des widerspenstigen SpaltesJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 27.07.2026: Die Zähmung des widerspenstigen Spaltes
22 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Zwischen Ike und Kyle gibt es immer mehr Probleme. Seit Ike in die Pubertät gekommen ist, streiten sie sich unentwegt. In der Hoffnung, dass das ihrer angeknacksten Beziehung guttut, nimmt Kyle Ike zur Live-Performance von "Yo Gabba Gabba" mit.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-28: Comedy Central Germany