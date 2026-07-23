South Park
Folge vom 23.07.2026: Ginger Kuh
21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Cartman behauptet, eine rothaarige Kuh mit Sommersprossen entdeckt zu haben, und alle glauben ihm. Kyle ist der Einzige, der das durchschaut und er drängt ihn dazu, die Wahrheit zu sagen. Doch die rote Kuh findet Aufmerksamkeit in der ganzen Welt und ist offenbar Teil einer Prophezeiung in den großen Weltreligionen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-28: Comedy Central Germany