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South Park

Ginger Kuh

Comedy CentralFolge vom 23.07.2026
Ginger Kuh

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South Park

Folge vom 23.07.2026: Ginger Kuh

21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Cartman behauptet, eine rothaarige Kuh mit Sommersprossen entdeckt zu haben, und alle glauben ihm. Kyle ist der Einzige, der das durchschaut und er drängt ihn dazu, die Wahrheit zu sagen. Doch die rote Kuh findet Aufmerksamkeit in der ganzen Welt und ist offenbar Teil einer Prophezeiung in den großen Weltreligionen.

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