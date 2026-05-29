South Park
Folge vom 29.05.2026: Die Hausarrest-Schleife
22 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Die Jungs haben eine Oculus-Rift-Virtual-Reality-Brille bezogen. Jetzt wissen sie nur gar nicht mehr, wer von ihnen in der realen Welt ist und wer in der virtuellen Realität gefangen ist. Butter ist überzeugt, in der Virtuellen zu sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-18, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany